В Минздраве рассказали подробности приостановки вакцинации
В России приостановлена плановая вакцинация взрослых, передает «РИА Новости» слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Он уточнил, что решение о том, продолжать ли вакцинацию детей, принимают регионы.
Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев заявил о приостановке «привычного» календаря прививок на время распространения коронавируса. Он не уточнял, касается ли это всех плановых прививок. Гриднев обосновал решение Минздрава тем, что «реакция вируса COVID-19 на иммунитет весьма и весьма проблематична» (цитата по «Интерфаксу»), а любые прививки воздействуют на иммунитет.
Национальный календарь прививок утверждается Минздравом. В него входят как вакцины, которые делают новорожденным и младенцам (от гепатита В, туберкулеза, столбняка), так и регулярные прививки от кори и гриппа. Даже короткие перерывы в работе служб иммунизации приводят к вспышкам кори и полиомиелита, заявляла в апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она предупреждала, что предосторожность в этом вопросе нужно соблюдать даже во время пандемии коронавируса.