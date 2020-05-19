В Минздраве рассказали подробности приостановки вакцинации

Национальный календарь прививок утверждается Минздравом. В него входят как вакцины, которые делают новорожденным и младенцам (от гепатита В, туберкулеза, столбняка), так и регулярные прививки от кори и гриппа. Даже короткие перерывы в работе служб иммунизации приводят к вспышкам кори и полиомиелита, заявляла в апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она предупреждала, что предосторожность в этом вопросе нужно соблюдать даже во время пандемии коронавируса.