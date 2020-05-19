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В Минздраве рассказали подробности приостановки вакцинации

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В России приостановлена плановая вакцинация взрослых, передает «РИА Новости» слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Он уточнил, что решение о том, продолжать ли вакцинацию детей, принимают регионы.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев заявил о приостановке «привычного» календаря прививок на время распространения коронавируса. Он не уточнял, касается ли это всех плановых прививок. Гриднев обосновал решение Минздрава тем, что «реакция вируса COVID-19 на иммунитет весьма и весьма проблематична» (цитата по «Интерфаксу»), а любые прививки воздействуют на иммунитет.

Национальный календарь прививок утверждается Минздравом. В него входят как вакцины, которые делают новорожденным и младенцам (от гепатита В, туберкулеза, столбняка), так и регулярные прививки от кори и гриппа. Даже короткие перерывы в работе служб иммунизации приводят к вспышкам кори и полиомиелита, заявляла в апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она предупреждала, что предосторожность в этом вопросе нужно соблюдать даже во время пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных