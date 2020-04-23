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ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

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Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Когда службы иммунизации прерывают работу, даже в течение коротких периодов во время чрезвычайных ситуаций (ЧС), возрастает риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь и полиомиелит», — говорится в сообщении ВОЗ. В организации напомнили, что в 2019 г. вспышка кори в Демократической Республике Конго унесла жизни более 6000 человек. Ситуация с летальными исходами показывает, насколько важно проводить иммунизацию даже во время ЧС. Вспышки инфекционных заболеваний наряду с COVID-19 нанесут серьезный удар по системам здравоохранения стран, считают в ВОЗ.

«Вспышки болезней не должны оставаться угрозой, когда есть безопасные и эффективные вакцины», — приводятся в сообщении слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса. Инфекционные болезни получат повсеместное распространение без вакцинации, уточнил он. Он отметил, что ВОЗ работает с партнерами по всему миру, чтобы ускорить исследования и разработку безопасной и эффективной вакцины против COVID-19 и обеспечить равный доступ к ней для миллиардов людей. «Но даже ускоренный процесс разработки вакцины против COVID-19 займет время. Меры предосторожности в отношении инфекционных заболеваний нужны при этом сейчас», — пояснил руководитель ВОЗ.

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До пандемии коронавирусной инфекции мир добился огромного прогресса в обеспечении вакцинации детей, отмечает ВОЗ. В 2018 г. 86% детей в возрасте до пяти лет во всем мире были вакцинированы тремя дозами дифтерии, столбняка и коклюша (прививка АКДС3) и одной дозой вакцины против кори. В 2000 г. только 72% детей в этом возрасте получили вакцины, а в 1980 г. — 20% детей младше пяти лет. В 2018 г. почти 20 млн детей во всем мире пропустили жизненно важные вакцины от таких заболеваний, как корь, дифтерия и столбняк. Примерно 13 млн детей в мире никогда не получали никаких вакцин. Большинство этих детей живут в странах со слабой системой здравоохранения и не имеют возможности получить медицинские услуги в случае болезни.

Минздрав 16 апреля приостановил плановую вакцинацию в России в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизацию по эпидемиологическим показаниям. Такое решение было принято из-за распространения коронавируса. Во время режима самоизоляции в России будет продолжена только вакцинация новорожденных в родильных домах. Ведомство также рекомендовало регионам самостоятельно принимать решение о приостановке плановой вакцинации, учитывая эпидемиологическую обстановку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных