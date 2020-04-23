ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

До пандемии коронавирусной инфекции мир добился огромного прогресса в обеспечении вакцинации детей, отмечает ВОЗ. В 2018 г. 86% детей в возрасте до пяти лет во всем мире были вакцинированы тремя дозами дифтерии, столбняка и коклюша (прививка АКДС3) и одной дозой вакцины против кори. В 2000 г. только 72% детей в этом возрасте получили вакцины, а в 1980 г. — 20% детей младше пяти лет. В 2018 г. почти 20 млн детей во всем мире пропустили жизненно важные вакцины от таких заболеваний, как корь, дифтерия и столбняк. Примерно 13 млн детей в мире никогда не получали никаких вакцин. Большинство этих детей живут в странах со слабой системой здравоохранения и не имеют возможности получить медицинские услуги в случае болезни.