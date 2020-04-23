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Минтруд предложил закрыть дома престарелых на карантин вместе с сотрудниками

Ведомости

Минтруд рекомендовал закрыть дома престарелых на карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Ольгу Баталину. По ее словам, такую телеграмму ведомство направило во все регионы.

Дома престарелых будут закрыты на карантин не только с теми, кто в них проживает, но и с сотрудниками этих учреждений.

В 29 регионах дома престарелых уже закрыты на полный карантин из-за распространения коронавируса, еще в 46 введен частичный карантин, отметила представитель Минтруда. Процесс введения полного карантина во всех домах престарелых уже идет, сказала Баталина, для этого из сотрудников формируются сменные бригады на 14 дней.

7 апреля Минтруд рекомендовал регионам ограничить доступ посторонних в детские дома и психоневрологические интернаты, исключение было сделано для сотрудников некоммерческих организаций, уже сотрудничавших с учреждениями. Коронавирус к настоящему времени обнаружен в 16 интернатах и у 457 проживающих в них, отметила Баталина. Она считает, что вирус обычно попадает в стационары через сотрудников, которые «живут ровно так же, как мы с вами», а также после выписки проживающих из медицинских организаций.

Ранее по теме: В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных