Минтруд предложил закрыть дома престарелых на карантин вместе с сотрудниками

7 апреля Минтруд рекомендовал регионам ограничить доступ посторонних в детские дома и психоневрологические интернаты, исключение было сделано для сотрудников некоммерческих организаций, уже сотрудничавших с учреждениями. Коронавирус к настоящему времени обнаружен в 16 интернатах и у 457 проживающих в них, отметила Баталина. Она считает, что вирус обычно попадает в стационары через сотрудников, которые «живут ровно так же, как мы с вами», а также после выписки проживающих из медицинских организаций.