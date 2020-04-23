Минтруд предложил закрыть дома престарелых на карантин вместе с сотрудниками
Минтруд рекомендовал закрыть дома престарелых на карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Ольгу Баталину. По ее словам, такую телеграмму ведомство направило во все регионы.
Дома престарелых будут закрыты на карантин не только с теми, кто в них проживает, но и с сотрудниками этих учреждений.
В 29 регионах дома престарелых уже закрыты на полный карантин из-за распространения коронавируса, еще в 46 введен частичный карантин, отметила представитель Минтруда. Процесс введения полного карантина во всех домах престарелых уже идет, сказала Баталина, для этого из сотрудников формируются сменные бригады на 14 дней.
7 апреля Минтруд рекомендовал регионам ограничить доступ посторонних в детские дома и психоневрологические интернаты, исключение было сделано для сотрудников некоммерческих организаций, уже сотрудничавших с учреждениями. Коронавирус к настоящему времени обнаружен в 16 интернатах и у 457 проживающих в них, отметила Баталина. Она считает, что вирус обычно попадает в стационары через сотрудников, которые «живут ровно так же, как мы с вами», а также после выписки проживающих из медицинских организаций.