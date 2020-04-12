В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

Пока интернат разделили на две зоны: одна ‒ для тех, кто может быть заражен; вторая ‒ для тех, чей тест был отрицательным. Обслуживать проживающих в интернате в одной и другой зоне будут разные врачи и медсестры. В учреждение в ближайшее время приедут сотрудники службы радиационной и химической разведки и медики специализированной пожарно-спасательной части. Еду для проживающих в интернате будут готовить за его приделами и привозить в одноразовой посуде, на это регион выделит 1 млн руб.