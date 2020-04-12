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В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

Ведомости

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области. Ситуация обсуждалась 12 апреля на экстренном совещании с губернатором региона Алексеем Островским.

Медики проверили на заражение 306 человек (как проживающих в интернате, так и персонал), тестирование еще продолжается. Положительный результат пока окончательно подтвержден только у одного человека. Еще у 86 «выявлен предварительный диагноз», рассказала на совещании вице-губернатор Полина Хомайко. При этом, по ее словам, в Вяземской центральной районной больнице сейчас готовы принять только 28 пациентов с коронавирусом, в наличии у медиков есть шесть аппаратов ИВЛ.

Пока интернат разделили на две зоны: одна ‒ для тех, кто может быть заражен; вторая ‒ для тех, чей тест был отрицательным. Обслуживать проживающих в интернате в одной и другой зоне будут разные врачи и медсестры. В учреждение в ближайшее время приедут сотрудники службы радиационной и химической разведки и медики специализированной пожарно-спасательной части. Еду для проживающих в интернате будут готовить за его приделами и привозить в одноразовой посуде, на это регион выделит 1 млн руб.

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В связи со сложившейся ситуацией губернатор решил временно ограничить въезд в Вязьму и выезд из города. До 30 апреля въезд разрешен только людям, у которых есть прописка в Вязьме, а также врачам, сотрудникам МЧС и других ведомств. При въезде в город всем будут замерять температуру.

В Смоленской области, согласно данным оперативного штаба на 12 апреля, было 17 случаев заболевания коронавирусом, один человек умер. Всего в России коронавирус выявлен у 15 770 человек, скончались 130 пациентов с COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных