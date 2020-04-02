СКР проверит больницу в Коми после массового заражения пациентов коронавирусом
После сообщений СМИ о массовом заражении пациентов коронавирусом в одной из больниц Сыктывкара начата проверка. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета России по Республике Коми.
Речь идет о городской больнице Эжвинского района, уточняется в сообщении. Следователи проверят сведения о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала.
В городской больнице Эжвинского района зафиксировано более 50 случаев заражения коронавирусом, медицинское учреждение закрыто на строжайший карантин, сообщает агентство «Комиинформ». Всего в Коми выявлены 56 больных коронавирусом. Регион занимает четвертое место по заболеваемости после Москвы (2475 случаев), Московской области (177) и Санкт-Петербурга (147).
В целом по России оперативный штаб зафиксировал 3548 случаев коронавируса в 76 регионах, 30 заболевших скончались. Во всем мире заразились более 827 000 в 205 странах, умерли более 40 000 человек.