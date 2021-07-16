Путин поручил выделить 100 млрд рублей на программу медицинской реабилитации
Президент Владимир Путин поручил правительству разработать и реализовать программу развития медицинской реабилитации на 2021-2026 гг.
На финансирование этой программы из федерального бюджета должно быть выделено 100 млрд руб., 60 млрд руб. – в 2021-2024 г. Первый доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 15 августа, следует из сообщения на сайте Кремля.
Перечень опубликованных Кремлем поручений был подготовлен по итогам предвыборного съезда «Единой России» 19 июня 2021 г. Путин лично принимал в нем участие, а вступительная речь главы государства была посвящена в том числе социальным предложениям, адресованным единороссам.
Задача здравоохранения, как заявил Путин, не только победить болезнь, но и сделать все, чтобы человек вернулся к активной жизни. Поэтому система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии, говорил он. А сейчас эта задача, по словам Путина, особенно актуальна, учитывая, что многие граждане столкнулись с серьезными осложнениями из-за перенесенного коронавируса.