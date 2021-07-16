Путин поручил выделить 100 млрд рублей на программу медицинской реабилитации

Задача здравоохранения, как заявил Путин, не только победить болезнь, но и сделать все, чтобы человек вернулся к активной жизни. Поэтому система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии, говорил он. А сейчас эта задача, по словам Путина, особенно актуальна, учитывая, что многие граждане столкнулись с серьезными осложнениями из-за перенесенного коронавируса.