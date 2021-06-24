ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от коронавируса

Дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 легче, чем взрослые, указано в рекомендациях. Если дети не входят в группу с более высоким риском развития тяжелого течения коронавируса, их вакцинация менее актуальна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медработников. В ВОЗ отметили, что нужно больше доказательств использования различных вакцин от коронавируса у детей, чтобы дать общие рекомендации по их вакцинации. В организации подчеркнули важность продолжения вакцинации детей от других болезней.