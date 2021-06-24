ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от коронавируса
Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что дети от 12 лет и старше могут делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, говорится в рекомендациях ВОЗ.
«Детям в возрасте от 12 до 15 лет, подверженным высокому риску, может быть предложена эта вакцина наряду с другими приоритетными группами для вакцинации. Испытания вакцин для детей продолжаются, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики», — говорится в сообщении.
Дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 легче, чем взрослые, указано в рекомендациях. Если дети не входят в группу с более высоким риском развития тяжелого течения коронавируса, их вакцинация менее актуальна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медработников. В ВОЗ отметили, что нужно больше доказательств использования различных вакцин от коронавируса у детей, чтобы дать общие рекомендации по их вакцинации. В организации подчеркнули важность продолжения вакцинации детей от других болезней.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в начале июля в городе начнутся испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на подростках 12-17 лет.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».