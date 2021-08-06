В Роспотребнадзоре заявили о риске инфаркта и инсульта при коронавирусе

Ранее Минздрав сообщил, что у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию.