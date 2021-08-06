В Роспотребнадзоре заявили о риске инфаркта и инсульта при коронавирусе
COVID-19 может привести к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых пациент может стать инвалидом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
«В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в лёгких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов»,- рассказала Плоскирева.
По ее словам, у некоторых пациентов долгое время сохраняются различные симптомы коронавируса, в том числе астенический синдром и кашель. У большинства пациентов изменения становятся необратимыми.
Ранее Минздрав сообщил, что у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию.