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В Роспотребнадзоре заявили о риске инфаркта и инсульта при коронавирусе

Ведомости

COVID-19 может привести к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых пациент может стать инвалидом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в лёгких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов»,- рассказала Плоскирева.

По ее словам, у некоторых пациентов долгое время сохраняются различные симптомы коронавируса, в том числе астенический синдром и кашель. У большинства пациентов изменения становятся необратимыми.

Ранее Минздрав сообщил, что у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% — на боль в груди и тахикардию.

Ранее по теме: Минздрав предупредил о риске тромбоза у каждого четвертого переболевшего COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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