В МЧС разработают «карты спасения» для автомобилей на случай аварии

Наличие такой карты в каждом автомобиле поможет спасателям избежать рисков при работе с автомобилями в аварийном состоянии, в том числе на альтернативных источниках энергии. Во ВНИИ пояснили, что «карты спасения» необходимо разрабатывать из-за интенсивного развития автомобилестроения. Производство гибридных автомобилей и электромобилей, автомобилей на альтернативных источниках питания сильно осложняет работу спасателей, потому что они не всегда знают конструктивные особенности каждой марки автомобилей.