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В МЧС разработают «карты спасения» для автомобилей на случай аварии

Ведомости

В России разрабатывают национальный стандарт по «картам спасения» для всех автомобилей, что поможет эффективнее спасать людей в ДТП и других происшествиях на дороге, сообщил ТАСС со ссылкой на научно-исследовательский институт ГОЧС МЧС. Его сотрудники подготовили первую редакцию этого ГОСТа.

«Карта спасения» (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии», — сообщили во ВНИИ.

Наличие такой карты в каждом автомобиле поможет спасателям избежать рисков при работе с автомобилями в аварийном состоянии, в том числе на альтернативных источниках энергии. Во ВНИИ пояснили, что «карты спасения» необходимо разрабатывать из-за интенсивного развития автомобилестроения. Производство гибридных автомобилей и электромобилей, автомобилей на альтернативных источниках питания сильно осложняет работу спасателей, потому что они не всегда знают конструктивные особенности каждой марки автомобилей.

«Спасателям необходимо сразу после прибытия на место ДТП, еще до начала спасательных работ, идентифицировать пострадавший автомобиль и знать все о его конструктивных особенностях. Это позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших», — отметили во ВНИИ ГОЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных