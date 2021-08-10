Камчатский депутат из списка Forbes признался в убийстве человека

«2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я — Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — приводит текст письма издание «Камчатка-Информ», которое ранее опубликовало сведения о возможной причастности депутата к убийству.