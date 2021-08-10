Камчатский депутат из списка Forbes признался в убийстве человека
Депутат законодательного собрания Камчатского края, член фракции «Единой России» и совладелец компании по добыче и переработке рыбы «Витязь-Авто» Игорь Редькин признался в непреднамеренном убийстве человека. Он сам пришел в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. Заявление политика распространила в СМИ его представитель Ольга Струченко.
«2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я — Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — приводит текст письма издание «Камчатка-Информ», которое ранее опубликовало сведения о возможной причастности депутата к убийству.
Редькин отметил, что во избежание «кривотолков» решил не участвовать в грядущих выборах. Также он приостановил членство в «Единой России».
6 августа Следственный комитет (СК) по Камчатскому краю сообщил об убийстве 30-летнего мужчины из огнестрельного оружия 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Трагедия, по версии правоохранителей, произошла вечером. СК возбудил дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
55-летний Редькин занимает 20 место в рейтинге 100 госслужащих и депутатов с наибольшими заработками по версии Forbes. Суммарный доход семьи политика издание оценило в 715,72 млн руб. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Витязь-Авто» в 2020 г. составила почти 5,4 млрд руб., что на 23,5% больше, чем в 2019 г. Чистая прибыль компании превысила 1 млрд руб. после 744,1 млн руб. годом ранее.