В деле экс-сотрудников ФСБ обнаружили особняк в Италии за 4 млн евро
В ходе уголовного дела бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева было арестовано их недвижимое имущество, в том числе четырехэтажный особняк на берегу озера Комо в Италии за 4 млн евро, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников процесса.
Экс-сотрудники ФСБ обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, в 2011 г. Фролов и Васильев в составе преступной группы угрожали уголовным преследованием бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу и вынудили их передать принадлежащие им доли в ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью 638 млн руб.
Участники процесса рассказали изданию, что скоро стороны начнут обсуждать судьбу имущества Фролова и Васильева, арестованного для обеспечения интересов потерпевших. Был арестован целый список объектов недвижимости на девяти листах, которые, вероятно, принадлежат Васильеву и его отцу. В список вошли земельные участки, дома, машино-места и нежилые строения преимущественно в Московской области. В Истринском районе семья, по данным Генпрокуратуры, владеет 81 объектом.
Из имущества Фролова был арестован только один объект – особняк на озере Комо за 4 млн евро. По версии потерпевших, в особняке велась реконструкция, туда завезли каррарский мрамор для наружной отделки и окантованную золотом мебель. Потерпевший Игорь Ткач рассказал изданию, что каждая вешалка для ванной комнаты стоила 2,5 тыс. евро.
В Генпрокуратуре изданию сообщили, что все объекты, в том числе особняк Фролова, были куплены на добытые преступным путем деньги. Адвокат Фролова Андрей Андрусенко заявил, что виллу купил отец его клиента, но после его смерти подозреваемый не заявил о своих правах на наследство. Адвокат отметил, что в деле нет кадастровой выписки с указанием нынешнего владельца особняка.