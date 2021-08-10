В деле экс-сотрудников ФСБ обнаружили особняк в Италии за 4 млн евро

В Генпрокуратуре изданию сообщили, что все объекты, в том числе особняк Фролова, были куплены на добытые преступным путем деньги. Адвокат Фролова Андрей Андрусенко заявил, что виллу купил отец его клиента, но после его смерти подозреваемый не заявил о своих правах на наследство. Адвокат отметил, что в деле нет кадастровой выписки с указанием нынешнего владельца особняка.