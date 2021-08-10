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Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в сентябре

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России в середине – конце сентября 2021 г., заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире «Вести FM».

«Мы увидим с вами, когда все вернутся из отпусков, это, наверное, конец сентября, середина – конец, мы увидим опять рост заболеваемости повторный», — сказал Тимаков. Он отметил, что недоволен темпами вакцинации в российских регионах, ее организацией в некоторых местах, где в пункты вакцинации приходят и здоровые, и уже зараженные COVID-19, а также отсутствием индивидуального подхода к иммунизации, например, в случаях, когда делают прививку те, кому она не показана.

По данным оперативного штаба на 10 августа, в России за сутки выявили 21 378 новых случаев коронавируса, 18 729 человек выздоровели, 792 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заражения и свыше 166 000 летальных исходов. Наибольшая заболеваемость отмечена в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Массовая вакцинация в стране началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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