Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в сентябре

«Мы увидим с вами, когда все вернутся из отпусков, это, наверное, конец сентября, середина – конец, мы увидим опять рост заболеваемости повторный», — сказал Тимаков. Он отметил, что недоволен темпами вакцинации в российских регионах, ее организацией в некоторых местах, где в пункты вакцинации приходят и здоровые, и уже зараженные COVID-19, а также отсутствием индивидуального подхода к иммунизации, например, в случаях, когда делают прививку те, кому она не показана.