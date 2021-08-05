Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией с коронавирусом
Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране, в ряде регионов динамика заболеваемости вызывает тревогу, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Глава ведомства пояснил, что прирост пациентов с COVID-19 сейчас замедлился в основном благодаря положительным показателям Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
«Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженная, и рост отмечается. По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Краснодарский край», — сказал он.
Также министр перечислил регионы с наиболее высокими темпами вакцинации населения от COVID-19. Это Белгородская, Псковская и Архангельская области, Ингушетия, Чечня и Самарская область. В целом прививки сделали 38,9 млн россиян.
По данным Минздрава, сейчас под наблюдением из-за COVID-19 находятся 915 тыс. человек. 78% из них лечатся на дому. При этом в стационарах находятся 196 тыс. зараженных коронавирусом. 11% таковых — в тяжелом состоянии.
Мурашко отметил, что сейчас в больницах, включая реанимационные отделения, мест достаточно. В целом по стране развернуто 234 тыс. коек. Глава Минздрава подчеркнул, что течение болезни в настоящее время «требует повышенного внимания реаниматологов, и количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, по сравнению с предыдущими периодами выше».