Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией с коронавирусом

«Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженная, и рост отмечается. По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Краснодарский край», — сказал он.