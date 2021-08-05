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Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией с коронавирусом

Ведомости

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране, в ряде регионов динамика заболеваемости вызывает тревогу, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Глава ведомства пояснил, что прирост пациентов с COVID-19 сейчас замедлился в основном благодаря положительным показателям Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

«Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженная, и рост отмечается. По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Краснодарский край», — сказал он.

Также министр перечислил регионы с наиболее высокими темпами вакцинации населения от COVID-19. Это Белгородская, Псковская и Архангельская области, Ингушетия, Чечня и Самарская область. В целом прививки сделали 38,9 млн россиян.

По данным Минздрава, сейчас под наблюдением из-за COVID-19 находятся 915 тыс. человек. 78% из них лечатся на дому. При этом в стационарах находятся 196 тыс. зараженных коронавирусом. 11% таковых — в тяжелом состоянии.

Мурашко отметил, что сейчас в больницах, включая реанимационные отделения, мест достаточно. В целом по стране развернуто 234 тыс. коек. Глава Минздрава подчеркнул, что течение болезни в настоящее время «требует повышенного внимания реаниматологов, и количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, по сравнению с предыдущими периодами выше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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