Путин заявил о всеобщей усталости от темы борьбы с коронавирусом
Все уже устали от обсуждения темы борьбы с коронавирусом, но о ней приходится говорить, заявил в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Понятно, что все уже подустали от всех этих тем (по борьбе с COVID-19. — Прим. ред.) и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», — сказал глава государства.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил о фазе стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Он отметил, что на данный момент в стране от COVID-19 привиты 38,9 млн человек.
По данным оперштаба на 5 августа, за время пандемии коронавирус был выявлен почти у 6,4 млн россиян. 162 500 заболевших COVID-19 скончались. Суточный прирост инфицированных на данный момент остается на уровне января. Так, за последние 24 часа вирус нашли у 23 120 человек. Это максимум со 2 августа. Умерли за сутки 794 человека с COVID-19.