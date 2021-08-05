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Путин заявил о всеобщей усталости от темы борьбы с коронавирусом

Ведомости

Все уже устали от обсуждения темы борьбы с коронавирусом, но о ней приходится говорить, заявил в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Понятно, что все уже подустали от всех этих тем (по борьбе с COVID-19. — Прим. ред.) и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», — сказал глава государства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил о фазе стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Он отметил, что на данный момент в стране от COVID-19 привиты 38,9 млн человек.

По данным оперштаба на 5 августа, за время пандемии коронавирус был выявлен почти у 6,4 млн россиян. 162 500 заболевших COVID-19 скончались. Суточный прирост инфицированных на данный момент остается на уровне января. Так, за последние 24 часа вирус нашли у 23 120 человек. Это максимум со 2 августа. Умерли за сутки 794 человека с COVID-19.

Ранее по теме: В ВОЗ рассказали о снижении числа новых случаев коронавируса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных