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В ВОЗ рассказали о снижении числа новых случаев коронавируса в России

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала в России медленное снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

«Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, меньше население, меньше случаев в общем. И очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение сейчас», — цитирует «РИА Новости» Вуйнович.

По ее словам, репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, сейчас в России ниже единицы. «Так что мы видим снижение, медленное снижение в общем в России», — заключила представитель ВОЗ.

Как сообщал оперштаб, В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 589 человек. Умерли 790 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 356 784. Умерли за все время пандемии 161 715 человек. 3 августа оперштаб сообщил о 22 010 новых случаях.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 22 589 новых случаев коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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