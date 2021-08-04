В ВОЗ рассказали о снижении числа новых случаев коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала в России медленное снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».
«Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, меньше население, меньше случаев в общем. И очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение сейчас», — цитирует «РИА Новости» Вуйнович.
По ее словам, репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, сейчас в России ниже единицы. «Так что мы видим снижение, медленное снижение в общем в России», — заключила представитель ВОЗ.
Как сообщал оперштаб, В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 589 человек. Умерли 790 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 356 784. Умерли за все время пандемии 161 715 человек. 3 августа оперштаб сообщил о 22 010 новых случаях.