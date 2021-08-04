В России за сутки выявили 22 589 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 589 человек, следует из статистики оперштаба на 4 августа. Умерли 790 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 356 784. Умерли за все время пандемии 161 715 человек.
Вчера, 3 августа, оперштаб сообщил о 22 010 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2502 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4302 человека, скончались 76 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 516 394 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1906), Московская (+1517), Нижегородская (+544) и Свердловская (+511) области.
За сутки полностью выздоровели 20 096 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 679 842.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 199 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 35,2 млн случаев, Индии (более 31,7 млн) и Бразилии (свыше 19,9 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.