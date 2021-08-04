В России за сутки выявили 22 589 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 199 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 35,2 млн случаев, Индии (более 31,7 млн) и Бразилии (свыше 19,9 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.