Россия может впервые войти в десятку крупнейших экспортеров шоколада

Россия может впервые войти в десятку крупнейших экспортеров шоколадаЕго потребление снижается, поэтому производители вынуждены искать покупателей за рубежом
Россия по итогам 2021 г. может экспортировать в другие страны шоколад и шоколадные кондитерские изделия более чем на $765 млн, прогнозирует ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд». Если это произойдет, то страна впервые войдет в десятку крупнейших поставщиков такой продукции на международном рынке, обогнав Швейцарию.
По данным агрегатора ITC Trade Map и UN Comtrade, по итогам прошлого года Россия заняла 11-е место: она экспортировала шоколада и шоколадных изделий на $729 млн (295 700 т). Швейцария же заработала больше – $753 млн, хотя и продала в другие страны только 109 800 т. Учитывая положительную динамику по экспорту такой продукции в I квартале этого года, российские производители к концу 2021 г. смогут опередить своих швейцарских коллег, говорит исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин.