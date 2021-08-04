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Россия может впервые войти в десятку крупнейших экспортеров шоколада

Его потребление снижается, поэтому производители вынуждены искать покупателей за рубежом
Антон Филатов Дарья Молоткова
Рост экспорта российского шоколада можно объяснить насыщением внутреннего рынка, а также активной государственной поддержкой по продвижению на зарубежные рынки /Евгений Разумный / Ведомости

Россия по итогам 2021 г. может экспортировать в другие страны шоколад и шоколадные кондитерские изделия более чем на $765 млн, прогнозирует ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд». Если это произойдет, то страна впервые войдет в десятку крупнейших поставщиков такой продукции на международном рынке, обогнав Швейцарию.

По данным агрегатора ITC Trade Map и UN Comtrade, по итогам прошлого года Россия заняла 11-е место: она экспортировала шоколада и шоколадных изделий на $729 млн (295 700 т). Швейцария же заработала больше – $753 млн, хотя и продала в другие страны только 109 800 т. Учитывая положительную динамику по экспорту такой продукции в I квартале этого года, российские производители к концу 2021 г. смогут опередить своих швейцарских коллег, говорит исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных