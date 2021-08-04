Россия может впервые войти в десятку крупнейших экспортеров шоколада

По данным агрегатора ITC Trade Map и UN Comtrade, по итогам прошлого года Россия заняла 11-е место: она экспортировала шоколада и шоколадных изделий на $729 млн (295 700 т). Швейцария же заработала больше – $753 млн, хотя и продала в другие страны только 109 800 т. Учитывая положительную динамику по экспорту такой продукции в I квартале этого года, российские производители к концу 2021 г. смогут опередить своих швейцарских коллег, говорит исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин.