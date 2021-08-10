В Литве прошли столкновения противников ограничений для непривитых с полицией

Слезоточивый газ был применен после того, как митингующие начали бросать в полицию камни, а также попытались не выпустить депутатов Сейма из здания парламента. Один полицейский пострадал. Всего, по данным полиции, в центре Вильнюса на пике акции собралось около 4,5 тыс. протестующих.