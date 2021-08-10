В Литве прошли столкновения противников ограничений для непривитых с полицией
Полиция Вильнюса применила слезоточивый газ при разгоне митинга против ограничений для непривитых от коронавируса, проходящем возле Сейма Литвы, сообщает LRT.
Слезоточивый газ был применен после того, как митингующие начали бросать в полицию камни, а также попытались не выпустить депутатов Сейма из здания парламента. Один полицейский пострадал. Всего, по данным полиции, в центре Вильнюса на пике акции собралось около 4,5 тыс. протестующих.
К 21:00 полиции удалось оттеснить протестующих от Сейма. Сообщается, что несколько митингующих пострадали от слезоточивого газа. У места событий находятся кареты скорой помощи.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте подтвердила ранение офицера полиции и пригрозила, что нарушающие закон протестующие будут привлечены к ответственности. «Начато досудебное расследование по организации беспорядков. Всю необходимую помощь окажем пострадавшему офицеру», — написала Билотайте в Facebook.
Протесты вызваны намерением правительства с 13 сентября запретить непривитым от коронавируса жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти возможности будут открыты для тех, кто имеет сертификат о вакцинации или документальное подтверждение перенесенной болезни. Так литовские власти хотят стимулировать вакцинацию.