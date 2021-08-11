Ученые из США рассказали о штамме коронавируса «йота» с летальностью 82%
Группа ученых департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения Мейлмана в Колумбийском университете выяснили, что штамм коронавируса «йота», обнаруженный в Нью-Йорке, способен увеличить летальность до 82%. Препринт исследования опубликован на medrxiv.
Штамм «йота» классифицируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) как «вариант интереса». В ходе исследования ученые использовали девять эпидемиологических и популяционных наборов данных, собранных в Нью-Йорке, где появился новый штамм, и комплексное моделирование для оценки изменений трансмиссивности, иммунного потенциала и риска летального исхода для штамма «йота».
Ученые выяснили, что скорость передачи нового штамма на 15-25% выше, чем у предыдущих вариантов. «Йота» смогла обойти иммунитет до 10% раннее инфицированных людей. Также новый штамм увеличил летальность среди взрослых людей: на 46% среди 45-64-летних, на 82% среди 65-74-летних и на 62% среди людей старше 75 лет.
Штамм «йота» был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его выявили во всех штатах США и в 27 странах. ВОЗ включила новый штамм в список вариантов, представляющих интерес, то есть штаммов, которые выявляются все чаще на все большей территории. Также есть информация или прогноз, что эти штаммы могут менять свойства коронавируса. В перечень вошли штаммы «эта», который был выявлен в Великобритании и Нигерии, «каппа» из Индии и «лямбда» из Перу.