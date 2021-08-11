Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Ученые из США рассказали о штамме коронавируса «йота» с летальностью 82%

Ведомости

Группа ученых департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения Мейлмана в Колумбийском университете выяснили, что штамм коронавируса «йота», обнаруженный в Нью-Йорке, способен увеличить летальность до 82%. Препринт исследования опубликован на medrxiv.

Штамм «йота» классифицируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) как «вариант интереса». В ходе исследования ученые использовали девять эпидемиологических и популяционных наборов данных, собранных в Нью-Йорке, где появился новый штамм, и комплексное моделирование для оценки изменений трансмиссивности, иммунного потенциала и риска летального исхода для штамма «йота».

Ученые выяснили, что скорость передачи нового штамма на 15-25% выше, чем у предыдущих вариантов. «Йота» смогла обойти иммунитет до 10% раннее инфицированных людей. Также новый штамм увеличил летальность среди взрослых людей: на 46% среди 45-64-летних, на 82% среди 65-74-летних и на 62% среди людей старше 75 лет.

Штамм «йота» был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, затем его выявили во всех штатах США и в 27 странах. ВОЗ включила новый штамм в список вариантов, представляющих интерес, то есть штаммов, которые выявляются все чаще на все большей территории. Также есть информация или прогноз, что эти штаммы могут менять свойства коронавируса. В перечень вошли штаммы «эта», который был выявлен в Великобритании и Нигерии, «каппа» из Индии и «лямбда» из Перу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных