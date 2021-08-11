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Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от коронавируса

Ведомости

Назальная вакцина от коронавируса центра им. Н.Ф. Гамалеи прошла доклинические испытания, ученые планируют начать клинические испытания, рассказал директор центра Александр Гинцбург в интервью газете «Известия». Он оценил стоимость проведения клинических испытаний в 400 млн руб.

«Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн руб.», — рассказал Гинцбург.

Он отметил, что, возможно, исследования профинансируют власти Москвы, потому что город вложил деньги в испытания детской вакцины и в проекты по мониторингу эффективности препарата против различных штаммов. «Но это будет не прямо сейчас», — пояснил Гинцбург.

Назальная вакцина – это второй компонент «Спутника V», который с помощью специального шприца распыляется в носовую полость. Прививку этим препаратом сделали сотрудники центра и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее по теме: В Москву поступит вакцина от коронавируса в виде спрея для носа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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