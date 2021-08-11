Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от коронавируса
Назальная вакцина от коронавируса центра им. Н.Ф. Гамалеи прошла доклинические испытания, ученые планируют начать клинические испытания, рассказал директор центра Александр Гинцбург в интервью газете «Известия». Он оценил стоимость проведения клинических испытаний в 400 млн руб.
«Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн руб.», — рассказал Гинцбург.
Он отметил, что, возможно, исследования профинансируют власти Москвы, потому что город вложил деньги в испытания детской вакцины и в проекты по мониторингу эффективности препарата против различных штаммов. «Но это будет не прямо сейчас», — пояснил Гинцбург.
Назальная вакцина – это второй компонент «Спутника V», который с помощью специального шприца распыляется в носовую полость. Прививку этим препаратом сделали сотрудники центра и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.