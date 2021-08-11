Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от коронавируса

«Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн руб.», — рассказал Гинцбург.