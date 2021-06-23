В Москву поступит вакцина от коронавируса в виде спрея для носа
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с назальным введением поступит в оборот в Москве в ближайшее время, заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
«В ближайшее время в оборот поступит «Спутник лайт», который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки», — сообщил Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Связывают это с распространением индийского штамма.
По данным оперштаба на 23 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом, из них 6534 – в Москве. Всего в России выявлено около 5,4 млн случаев заражения вирусом. 4,9 млн человек выздоровели, 130,9 тыс. – скончались.