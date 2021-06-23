В Кремле объяснили нехватку вакцин от коронавируса в регионах

По данным на 23 июня, первую прививку от коронавируса в России сделали более 20,3 млн человек. Обе дозы одного из препаратов получили 15,6 млн жителей страны. При этом за последние сутки COVID-19 выявили у 17 594 человек. Это один из самых высоких показателей за все время пандемии в стране. В целом, по статистике оперштаба, коронавирусом переболели или болеют сейчас более 5,3 млн россиян. Почти 130,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались в результате заражения.