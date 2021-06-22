В Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак»
Третья отечественная вакцина от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве, говорится на сайте правительства столицы.
«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — сказано в заявлении.
Вакцина «КовиВак» была разработана подведомственным Минобрнауки Центром им. Чумакова и зарегистрирована 20 февраля этого года. Ее особенность заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.
«КовиВак» вводится двумя дозами с перерывом в две недели. По словам директора Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, эффективность препарата в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%.
По данным оперштаба, две дозы одной из вакцин от коронавируса в России получили почти 13,4 млн человек, или 10,52% населения. Еще около 19,9 млн граждан, или 13,59% пока сделали одну прививку.