В Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак»

Вакцина «КовиВак» была разработана подведомственным Минобрнауки Центром им. Чумакова и зарегистрирована 20 февраля этого года. Ее особенность заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.