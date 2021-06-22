Назван проявляющийся только у вакцинированных симптом коронавируса
Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, но в итоге все равно заразившиеся им, значительно чаще других жаловались на частое чихание, сообщает британское издание Express со ссылкой на данные приложения по отслеживанию симптомов COVID-19 ZOE COVID Symptom Study.
«Если вы сделали прививку и начали много чихать без объяснения причин, вам следует оставаться дома и пройти тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены большому риску заболевания», — заявили эксперты.
В то же время создатели приложения отметили, что связь между чиханием и COVID-19 не очень сильна. Поэтому нужно обратить внимание на возможное наличие еще ряда из 20 симптомов заболевания, куда входят, помимо стандартных признаков простуды, чрезмерная усталость, спутанность сознания, сыпь, боли в животе и прочее.
Вчера эксперты рассказали Express о специфических симптомах заражения «индийским» штаммом коронавируса. Среди них — диарея, нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, провоцирующих гангрену.
По данным оперштаба, две дозы одной из вакцин от коронавируса в России получили почти 13,4 млн человек, или 10,52% населения. Еще около 19,9 млн граждан, или 13,59% пока сделали одну прививку.