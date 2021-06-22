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Назван проявляющийся только у вакцинированных симптом коронавируса

Ведомости

Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, но в итоге все равно заразившиеся им, значительно чаще других жаловались на частое чихание, сообщает британское издание Express со ссылкой на данные приложения по отслеживанию симптомов COVID-19 ZOE COVID Symptom Study.

«Если вы сделали прививку и начали много чихать без объяснения причин, вам следует оставаться дома и пройти тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены большому риску заболевания», — заявили эксперты.

В то же время создатели приложения отметили, что связь между чиханием и COVID-19 не очень сильна. Поэтому нужно обратить внимание на возможное наличие еще ряда из 20 симптомов заболевания, куда входят, помимо стандартных признаков простуды, чрезмерная усталость, спутанность сознания, сыпь, боли в животе и прочее.

Вчера эксперты рассказали Express о специфических симптомах заражения «индийским» штаммом коронавируса. Среди них — диарея, нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, провоцирующих гангрену.

По данным оперштаба, две дозы одной из вакцин от коронавируса в России получили почти 13,4 млн человек, или 10,52% населения. Еще около 19,9 млн граждан, или 13,59% пока сделали одну прививку. 

Ранее по теме: Названы специфические симптомы заражения «индийским» штаммом коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных