Назван проявляющийся только у вакцинированных симптом коронавируса

В то же время создатели приложения отметили, что связь между чиханием и COVID-19 не очень сильна. Поэтому нужно обратить внимание на возможное наличие еще ряда из 20 симптомов заболевания, куда входят, помимо стандартных признаков простуды, чрезмерная усталость, спутанность сознания, сыпь, боли в животе и прочее.