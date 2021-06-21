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Названы специфические симптомы заражения «индийским» штаммом коронавируса

Ведомости

В последнее время пациенты с коронавирусом в Индии все чаще жалуются на диарею, сообщило издание Express со ссылкой на местного доктора Абдула Гафура.

Среди прочих нетипичных симптомов зафиксированы также нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, провоцирующих гангрену. Поскольку раньше подобное не встречалось у людей с COVID-19, врачи связывают данные признаки именно с «индийским» штаммом коронавируса.

Данный штамм сейчас наиболее распространен в Великобритании, уточняет издание. Он считается наиболее заразным и опасным среди ныне известных. Британские ученые указали на то, что из-за него пациенты жалуются на боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита и слуха, а также на боли в суставах.

«Этот вариант (коронавируса. — прим. ред.), кажется, работает несколько иначе», — сказал Express профессор Тим Спектор.

Эксперты отметили, что в более легкой форме заражение данным штаммом может проявляться в виде симптомов, похожих на простуду: головной боли, насморка и боли в горле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявлен «индийский» штамм коронавируса. По словам главы города, таковой быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский. О том, что индийский вариант ведет себя более агрессивно, говорил и директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее по теме: В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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