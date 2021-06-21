Названы специфические симптомы заражения «индийским» штаммом коронавируса

Данный штамм сейчас наиболее распространен в Великобритании, уточняет издание. Он считается наиболее заразным и опасным среди ныне известных. Британские ученые указали на то, что из-за него пациенты жалуются на боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита и слуха, а также на боли в суставах.