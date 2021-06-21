Названы специфические симптомы заражения «индийским» штаммом коронавируса
В последнее время пациенты с коронавирусом в Индии все чаще жалуются на диарею, сообщило издание Express со ссылкой на местного доктора Абдула Гафура.
Среди прочих нетипичных симптомов зафиксированы также нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, провоцирующих гангрену. Поскольку раньше подобное не встречалось у людей с COVID-19, врачи связывают данные признаки именно с «индийским» штаммом коронавируса.
Данный штамм сейчас наиболее распространен в Великобритании, уточняет издание. Он считается наиболее заразным и опасным среди ныне известных. Британские ученые указали на то, что из-за него пациенты жалуются на боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита и слуха, а также на боли в суставах.
«Этот вариант (коронавируса. — прим. ред.), кажется, работает несколько иначе», — сказал Express профессор Тим Спектор.
Эксперты отметили, что в более легкой форме заражение данным штаммом может проявляться в виде симптомов, похожих на простуду: головной боли, насморка и боли в горле.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявлен «индийский» штамм коронавируса. По словам главы города, таковой быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский. О том, что индийский вариант ведет себя более агрессивно, говорил и директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.