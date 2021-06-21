В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса
Около 20 случаев нового варианта коронавируса под названием «Дельта-плюс» были обнаружены в четырех районах штата Махараштра в Индии, сообщило издание Hindustan Times. Предыдущий вариант вируса называется «Дельта».
Представители правительства штата сообщили, что для секвенирования генома было отправлено больше образцов вируса. Ученые должны выяснить, является ли новый вариант доминирующим. Минздрав Индии сообщил, что новый штамм, скорее, вызывает интерес у исследователей, и пока не переведен в категорию мутаций, вызывающих озабоченность.
«Вариант "Дельты" чрезвычайно заразен и в значительной степени способствовал второй волне. Таким образом, нам необходимо изучить эпидемиологические характеристики мутировавшего вируса ("Дельта плюс"), чтобы понять его последствия для населения в целом», — сказал госсоветник целевой группы по COVID-19 доктор Субхаш Салунхе.
Руководитель Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулери предупредил, что штамм может в будущем вызвать беспокойство, если его не изучить. Он пояснил, что произошедшая мутация могла изменить свойства вируса «в части заразности» и за его поведением необходимо наблюдать в течение нескольких недель. Его слова приводит платформа GISAID, которая обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса.
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны и был выявлен во многих странах, в том числе в России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм коронавируса. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса, и связывают это с распространением индийского штамма. О том, что дельта-вариант ведет себя более агрессивно, говорил и директор научного центра Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург. По его словам, при заражении индийским штаммом коронавируса состояние пациента может ухудшаться значительно быстрее.