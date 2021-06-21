В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм коронавируса. По словам Собянина, новый штамм быстрее распространяется и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса, и связывают это с распространением индийского штамма. О том, что дельта-вариант ведет себя более агрессивно, говорил и директор научного центра Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург. По его словам, при заражении индийским штаммом коронавируса состояние пациента может ухудшаться значительно быстрее.