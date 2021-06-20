Гицнбург назвал особенность индийского штамма коронавируса
При заражении индийским штаммом коронавируса состояние пациента может ухудшаться значительно быстрее, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
«Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител», — цитирует его «РИА Новости».
Разработанная центром вакцина «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса, добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что из-за индийского штамма коронавируса, который выявили у 89,3% вновь заболевших в Москве, могут быть повторные случаи заражения среди переболевших коронавирусом, а также у пациентов, прошедших вакцинацию.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».