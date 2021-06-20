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Гицнбург назвал особенность индийского штамма коронавируса

Ведомости

При заражении индийским штаммом коронавируса состояние пациента может ухудшаться значительно быстрее, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител», — цитирует его «РИА Новости».

Разработанная центром вакцина «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что из-за индийского штамма коронавируса, который выявили у 89,3% вновь заболевших в Москве, могут быть повторные случаи заражения среди переболевших коронавирусом, а также у пациентов, прошедших вакцинацию.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: Собянин сообщил о повторных случаях коронавируса в Москве из-за индийского штамма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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