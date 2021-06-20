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Собянин сообщил о повторных случаях коронавируса в Москве из-за индийского штамма

Ведомости

В Москве фиксируются повторные случаи заражения среди переболевших коронавирусом, а также возникновения вируса у пациентов, прошедших вакцинацию, из-за индийского штамма, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — рассказал он.

При этом вакцинация остается самой надежной защитой, поскольку даже если человек после нее заразится, то заболевание пройдет в  нетяжелой форме, подчеркнул Собянин. Полностью привились от коронавируса, по его данным, 1,5 млн москвичей.

Ранее Собянин рассказал, что у 89,3% вновь заболевших в Москве выявили именно индийский штамм коронавируса, он распространяется быстрее и действует агрессивнее изначального китайского варианта.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Также в ряде московских заведений общепита пройдет эксперимент по созданию зон только для вакцинированных посетителей, а некоторые столичные вузы заявили о намерении допускать к очным занятиям со следующего года только привитых студентов.

Ранее по теме: Собянин заявил о доминировании индийского штамма коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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