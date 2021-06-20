Собянин сообщил о повторных случаях коронавируса в Москве из-за индийского штамма

«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — рассказал он.