Собянин сообщил о повторных случаях коронавируса в Москве из-за индийского штамма
В Москве фиксируются повторные случаи заражения среди переболевших коронавирусом, а также возникновения вируса у пациентов, прошедших вакцинацию, из-за индийского штамма, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — рассказал он.
При этом вакцинация остается самой надежной защитой, поскольку даже если человек после нее заразится, то заболевание пройдет в нетяжелой форме, подчеркнул Собянин. Полностью привились от коронавируса, по его данным, 1,5 млн москвичей.
Ранее Собянин рассказал, что у 89,3% вновь заболевших в Москве выявили именно индийский штамм коронавируса, он распространяется быстрее и действует агрессивнее изначального китайского варианта.
16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Также в ряде московских заведений общепита пройдет эксперимент по созданию зон только для вакцинированных посетителей, а некоторые столичные вузы заявили о намерении допускать к очным занятиям со следующего года только привитых студентов.