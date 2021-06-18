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Собянин заявил о доминировании индийского штамма коронавируса в Москве

Ведомости

У 89,3% вновь заболевших в Москве выявили именно индийский штамм коронавируса, он распространяется быстрее и действует агрессивнее изначального китайского варианта. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

«Последние данные, которые мы получили — 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется», — сказал Собянин. Столичный мэр отметил, что мутировавший штамм является причиной «взрывного, просто огромного» роста госпитализаций.

«Для того, чтобы противостоять человеку ему [индийскому штамму], его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — сказал Собянин. Он посетовал, что с новой мутацией коронавируса власти Москвы начинают «заново проходить эту историю».

«Причем, с более тяжелыми последствиями. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем», — заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в городе составляет уже не 60%, а 25%. Он объяснил это тем, что с новым, индийским штаммом человеку требуется больший иммунитет для сопротивления инфекции. Поэтому теперь в число тех, кто действительно входит в эту прослойку, остаются те, у которых имеется очень высокий уровень антител.

Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря – 8203 случая. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек. В связи с такой динамикой пандемии власти города продлили действие ограничительных мер до 29 июня.

Кроме того, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Также в ряде московских заведений общепита пройдет эксперимент по созданию зон только для вакцинированных посетителей, а некоторые столичные вузы заявили о намерении допускать к очным занятиям со следующего года только привитых студентов.

Ранее по теме: Собянин сообщил о снижении популяционного иммунитета к COVID-19 в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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