Собянин заявил о доминировании индийского штамма коронавируса в Москве

Ранее мэр Москвы заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу в городе составляет уже не 60%, а 25%. Он объяснил это тем, что с новым, индийским штаммом человеку требуется больший иммунитет для сопротивления инфекции. Поэтому теперь в число тех, кто действительно входит в эту прослойку, остаются те, у которых имеется очень высокий уровень антител.