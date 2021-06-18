Собянин сообщил о снижении популяционного иммунитета к COVID-19 в Москве

«Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60%, а 25%, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, очень высокие антитела. Только те, и их гораздо меньше», – сказал Собянин, отметив, что это другая эпидемиологическая ситуация, и именно по этой причине в Москве наблюдается «такой взрывной рост» заболеваемости.