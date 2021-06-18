Собянин сообщил о снижении популяционного иммунитета к COVID-19 в Москве
Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет уже не 60%, а 25%, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60%, а 25%, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, очень высокие антитела. Только те, и их гораздо меньше», – сказал Собянин, отметив, что это другая эпидемиологическая ситуация, и именно по этой причине в Москве наблюдается «такой взрывной рост» заболеваемости.
Мэр напомнил, что ранее иммунитет к коронавирусу имели 60% москвичей, которые либо переболели инфекцией, либо привились от нее. И эти 60% должны были прекратить пандемию или замедлить ее, отметил он. В настоящее время вакцинировались от COVID-19 1,5 млн жителей Москвы, добавил Собянин.
Ранее мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, что является неожиданным, так как более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. На этом фоне власти ожидали не роста, а снижения заболеваемости, отметил он. Собянин также подчеркивал, что в столице почти не осталось заражений китайским штаммом коронавируса. По его словам, сейчас пришла более тяжелая и агрессивная мутация вируса.
Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря – 8203 случая. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек.