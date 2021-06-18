Часть ресторанов Москвы начнет принимать только вакцинированных посетителей
Эксперимент по допуску в некоторые рестораны Москвы только привитых от коронавируса посетителей начнется 19 июня, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин по итогам встречи со столичными рестораторами.
«В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов», – сказал Собянин. Он отметил, что для посещения таких заведений потребуется подтверждающий вакцинацию QR-код, который можно скачать с сайта госуслуг. В качестве исключения в них смогут пускать детей, которых пока нельзя вакцинировать от коронавируса, но только в присутствии взрослых.
«За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», – объяснил мэр. Такие рестораны смогут работать без COVID-ограничений. Подобная практика реализуется во многих странах, в том числе в Венгрии и Израиле. Обязательная вакцинация работников общепита, которая будет проведена по решению главного санитарного врача Москвы, это длительный процесс. «А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», – подчеркнул Собянин.
Ранее Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг обсудит эту идею. Вопрос о том, надо ли разделять кафе на зоны для привитых и не привитых от коронавируса посетителей, он назвал интересным и предложил провести соответствующий опрос среди населения.