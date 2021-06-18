Часть ресторанов Москвы начнет принимать только вакцинированных посетителей

«За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», – объяснил мэр. Такие рестораны смогут работать без COVID-ограничений. Подобная практика реализуется во многих странах, в том числе в Венгрии и Израиле. Обязательная вакцинация работников общепита, которая будет проведена по решению главного санитарного врача Москвы, это длительный процесс. «А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», – подчеркнул Собянин.