Власти Башкирии сообщили о нехватке вакцин от коронавируса
Из-за наращивания объемов вакцинации в Башкирии образовалась нехватка вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова.
«Объёмы вакцинации мы наращиваем. При этом понимаем, что возникают сложности с нехваткой вакцины, а там, где она есть, – большие очереди. Мы планомерно работаем над решением этих вопросов: увеличиваем объём поставок вакцин, открываем новые прививочные пункты, оптимизируем график их работы», — рассказал Хабиров.
По его словам, в понедельник ежедневное число привившихся от коронавируса выросло в шесть раз. Хабиров отметил, что в регионе разворачиваются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, однако дополнительную нагрузку на здравоохранение можно уменьшить с помощью вакцинации.
Ранее власти Москвы сообщили, что в городе временно закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Разработчик вакцины – центр им. Чумакова – сообщил, что до конца июня поставит 1 млн доз вакцины.