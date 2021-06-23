Власти Башкирии сообщили о нехватке вакцин от коронавируса

По его словам, в понедельник ежедневное число привившихся от коронавируса выросло в шесть раз. Хабиров отметил, что в регионе разворачиваются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, однако дополнительную нагрузку на здравоохранение можно уменьшить с помощью вакцинации.