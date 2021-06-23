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Власти Башкирии сообщили о нехватке вакцин от коронавируса

Ведомости

Из-за наращивания объемов вакцинации в Башкирии образовалась нехватка вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова.

«Объёмы вакцинации мы наращиваем. При этом понимаем, что возникают сложности с нехваткой вакцины, а там, где она есть, – большие очереди. Мы планомерно работаем над решением этих вопросов: увеличиваем объём поставок вакцин, открываем новые прививочные пункты, оптимизируем график их работы», — рассказал Хабиров.

По его словам, в понедельник ежедневное число привившихся от коронавируса выросло в шесть раз. Хабиров отметил, что в регионе разворачиваются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, однако дополнительную нагрузку на здравоохранение можно уменьшить с помощью вакцинации.

Ранее власти Москвы сообщили, что в городе временно закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Разработчик вакцины – центр им. Чумакова – сообщил, что до конца июня поставит 1 млн доз вакцины.

Ранее по теме: Центр Чумакова произведет 1 млн доз вакцины «Ковивак» до конца июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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