Центр Чумакова произведет 1 млн доз вакцины «Ковивак» до конца июня
Центр имени Чумакова, производитель вакцины от коронавируса «Ковивак», произведет и отгрузит 1 млн доз препарата до конца июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центра.
Ранее на сайте правительства Москвы появилась информация о приостановке записи на вакцинацию «Ковиваком» в столице. В сообщении отмечалось, что вакцина закончилась.
«Поставки вакцины "Ковивак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», — сказал он.
Вакцина «Ковивак» была разработана подведомственным Минобрнауки Центром им. Чумакова и зарегистрирована 20 февраля этого года. Ее особенность заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.
«Ковивак» вводится двумя дозами с перерывом в две недели. По словам директора Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, эффективность препарата в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%.