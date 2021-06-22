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Центр Чумакова произведет 1 млн доз вакцины «Ковивак» до конца июня

Ведомости

Центр имени Чумакова, производитель вакцины от коронавируса «Ковивак», произведет и отгрузит 1 млн доз препарата до конца июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центра.

Ранее на сайте правительства Москвы появилась информация о приостановке записи на вакцинацию «Ковиваком» в столице. В сообщении отмечалось, что вакцина закончилась.

«Поставки вакцины "Ковивак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», — сказал он.

Вакцина «Ковивак» была разработана подведомственным Минобрнауки Центром им. Чумакова и зарегистрирована 20 февраля этого года. Ее особенность заключается в том, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.

«Ковивак» вводится двумя дозами с перерывом в две недели. По словам директора Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, эффективность препарата в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%.

Ранее по теме: В Москве закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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