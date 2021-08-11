В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Пшеничная пояснила, что сейчас коронавирус изменяется быстрее, чем год назад, поэтому нужно как можно быстрее достичь коллективного иммунитета. По данным оперштаба на 10 августа, в России за период пандемии выявили 6 491 288 случаев заражения коронавирусом, за сутки – 21 378. За весь период от коронавируса выздоровели 5 788 710 человек, погибли – 166 442.