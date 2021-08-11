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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но остается напряженной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — рассказала Пшеничная. По ее словам, данные динамично меняются, но однозначно понятно, что в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости.

Пшеничная пояснила, что сейчас коронавирус изменяется быстрее, чем год назад, поэтому нужно как можно быстрее достичь коллективного иммунитета. По данным оперштаба на 10 августа, в России за период пандемии выявили 6 491 288 случаев заражения коронавирусом, за сутки – 21 378. За весь период от коронавируса выздоровели 5 788 710 человек, погибли – 166 442.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных