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С начала пандемии средний москвич сделал минимум два теста на ковид

Чуть меньше половины от общего числа тестов было сделано в 2021 году
Анна Киселева
С начала пандемии средний москвич сделал минимум два теста на ковид /Максим Блинов / РИА Новости

С начала пандемии коронавируса в марте 2020 г. федеральные, городские и частные лаборатории провели для нужд Москвы более 35 млн ИФА (иммуноферментный анализ) и ПЦР-тестов (полимеразная цепная реакция) на коронавирус, сообщил «Ведомостям» представитель столичного департамента здравоохранения. Из этих цифр следует, что каждый москвич за время пандемии сделал как минимум два теста на коронавирус, говорит гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Для постановки диагноза требуется два теста, для выписки из больницы – тоже два теста. Таким образом, текущие масштабы тестирования не так уж и глобальны, считает Шуляк.

Все лаборатории с начала пандемии направляют данные о положительных и спорных тестах на ковид в Роспотребнадзор. В департаменте здравоохранения не смогли уточнить, сколько тестов приходится на разные типы лабораторий в зависимости от их формы собственности. Эту статистику не ведут и частные аналитические компании – Headway Company, DSM Group и RNC Pharma, сказали «Ведомостям» их представители. До половины проведенных с начала пандемии тестов могли выполнить частные компании, спрос на услуги которых вырос в пандемию, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных