С начала пандемии средний москвич сделал минимум два теста на ковид

С начала пандемии коронавируса в марте 2020 г. федеральные, городские и частные лаборатории провели для нужд Москвы более 35 млн ИФА (иммуноферментный анализ) и ПЦР-тестов (полимеразная цепная реакция) на коронавирус, сообщил «Ведомостям» представитель столичного департамента здравоохранения. Из этих цифр следует, что каждый москвич за время пандемии сделал как минимум два теста на коронавирус, говорит гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Для постановки диагноза требуется два теста, для выписки из больницы – тоже два теста. Таким образом, текущие масштабы тестирования не так уж и глобальны, считает Шуляк.