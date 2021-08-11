С начала пандемии средний москвич сделал минимум два теста на ковид

С начала пандемии средний москвич сделал минимум два теста на ковидЧуть меньше половины от общего числа тестов было сделано в 2021 году
С начала пандемии коронавируса в марте 2020 г. федеральные, городские и частные лаборатории провели для нужд Москвы более 35 млн ИФА (иммуноферментный анализ) и ПЦР-тестов (полимеразная цепная реакция) на коронавирус, сообщил «Ведомостям» представитель столичного департамента здравоохранения. Из этих цифр следует, что каждый москвич за время пандемии сделал как минимум два теста на коронавирус, говорит гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Для постановки диагноза требуется два теста, для выписки из больницы – тоже два теста. Таким образом, текущие масштабы тестирования не так уж и глобальны, считает Шуляк.
Все лаборатории с начала пандемии направляют данные о положительных и спорных тестах на ковид в Роспотребнадзор. В департаменте здравоохранения не смогли уточнить, сколько тестов приходится на разные типы лабораторий в зависимости от их формы собственности. Эту статистику не ведут и частные аналитические компании – Headway Company, DSM Group и RNC Pharma, сказали «Ведомостям» их представители. До половины проведенных с начала пандемии тестов могли выполнить частные компании, спрос на услуги которых вырос в пандемию, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.