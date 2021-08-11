«Коммерсантъ» узнал о 20 подозреваемых в деле о погибших на ИВЛ во Владикавказе
Около 20 человек находятся в списке подозреваемых по делу о гибели 11 пациентов на ИВЛ в Клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вчера был задержан главврач больницы Владимир Плиев.
9 августа в больнице случился прорыв трубы кислородной системы. В результате кратковременной остановки подачи кислорода погибли 11 человек, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Следственный комитет (СК) России по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что пациенты находились в тяжелом состоянии с поражением 90% легких. Пока нельзя однозначно сказать, что стало причиной их смерти. Врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев рассказал, что один из пациентов умер в результате тромбоэмболии. Меняйло отметил, что причиной аварии могли быть конструктивные ошибки при монтаже трубы, Ростехнадзор и министерство ЖКХ проверяют эту версию.
Собеседники издания в одной из городских больниц Владикавказа рассказали, что в последние месяцы в КБСП часто были затруднения с работой кислородного оборудования.
Ранее подобные случаи произошли в Ростове-на-Дону и в Курске. В середине октября прошлого года в Ростове-на-Дону появилась информация, что от перебоев с кислородом в ковидном госпитале на базе городской больницы №20 умерли 13 пациентов. Через две недели СУ СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту смерти пятерых из них. В ноябре 2020 г. в роддоме Курска сломался газификатор. Из-за перебоев с подачей кислорода 38 пациентов перевели в другие больницы, в течение трех дней 14 из них скончались от пневмонии.