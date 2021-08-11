«Коммерсантъ» узнал о 20 подозреваемых в деле о погибших на ИВЛ во Владикавказе

Ранее подобные случаи произошли в Ростове-на-Дону и в Курске. В середине октября прошлого года в Ростове-на-Дону появилась информация, что от перебоев с кислородом в ковидном госпитале на базе городской больницы №20 умерли 13 пациентов. Через две недели СУ СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту смерти пятерых из них. В ноябре 2020 г. в роддоме Курска сломался газификатор. Из-за перебоев с подачей кислорода 38 пациентов перевели в другие больницы, в течение трех дней 14 из них скончались от пневмонии.