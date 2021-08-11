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Бойца Алексея Кудина в Белоруссии приговорили к 2,5 годам колонии

Ведомости

Суд в Белоруссии приговорил белорусского спортсмена Алексея Кудина к 2,5 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Весна».

«Алексей Кудин приговорен к 2,5 годам колонии. Это на год меньше, чем требует прокурор», — сообщили правозащитники в своем Telegram-канале.

Ранее Кудину было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).

Спортсмен был задержан в январе этого года в Москве. 22 июля Россия передала Кудина Минску. Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена из РФ, но апелляционный суд оставил решение о его выдаче в силе.

По данным агентства ТАСС, Кудин применил силу против сотрудника милиции в ходе акции белорусской оппозиции в августе 2020 г. При этом сам спортсмен утверждает, что не участвовал в оппозиционной акции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных