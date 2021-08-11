Бойца Алексея Кудина в Белоруссии приговорили к 2,5 годам колонии
Суд в Белоруссии приговорил белорусского спортсмена Алексея Кудина к 2,5 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Весна».
«Алексей Кудин приговорен к 2,5 годам колонии. Это на год меньше, чем требует прокурор», — сообщили правозащитники в своем Telegram-канале.
Ранее Кудину было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).
Спортсмен был задержан в январе этого года в Москве. 22 июля Россия передала Кудина Минску. Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена из РФ, но апелляционный суд оставил решение о его выдаче в силе.
По данным агентства ТАСС, Кудин применил силу против сотрудника милиции в ходе акции белорусской оппозиции в августе 2020 г. При этом сам спортсмен утверждает, что не участвовал в оппозиционной акции.