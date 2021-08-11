В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тысяч раз
Площадь разлива нефти, произошедшего в Новороссийске 7 августа, оказалась равна 80 кв. км — в 400 тыс. раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м., сделанная Каспийским трубопроводным консорциумом. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН).
Там пояснили, что общая картина разлива нефти и его распространение в акваториях Черного моря и Керченского пролива стала понята после получения радиолокационного снимка со спутника Sentinel-1. «Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв.км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — сообщили в ИКИ РАН о совместных с Институтом океанографии РАН подсчетах площади загрязненной поверхности.
В ИКИ и ИО РАН заявили, что будут продолжать исследование спутниковых снимков для более точной оценки загрязнения.
Инцидент произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска. Там произошел залповый выброс нефти, которая, по подсчетам КТК, загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по данным компании, составил «порядка 12 кубометров».
По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью Выносного причального устройства (ВПУ). О расследовании следственных оранов пока не сообщалось.