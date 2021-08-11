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В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тысяч раз

Ведомости

Площадь разлива нефти, произошедшего в Новороссийске 7 августа, оказалась равна 80 кв. км — в 400 тыс. раз больше, чем предыдущая оценка в 200 кв. м., сделанная Каспийским трубопроводным консорциумом. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН).

Там пояснили, что общая картина разлива нефти и его распространение в акваториях Черного моря и Керченского пролива стала понята после получения радиолокационного снимка со спутника Sentinel-1. «Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв.км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — сообщили в ИКИ РАН о совместных с Институтом океанографии РАН подсчетах площади загрязненной поверхности.

В ИКИ и ИО РАН заявили, что будут продолжать исследование спутниковых снимков для более точной оценки загрязнения.

Инцидент произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска. Там произошел залповый выброс нефти, которая, по подсчетам КТК, загрязнила 200 кв. м акватории Черного моря. Объем разлива, по данным компании, составил «порядка 12 кубометров».

По предварительным данным, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью Выносного причального устройства (ВПУ). О расследовании следственных оранов пока не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных