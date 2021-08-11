В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тысяч раз

Там пояснили, что общая картина разлива нефти и его распространение в акваториях Черного моря и Керченского пролива стала понята после получения радиолокационного снимка со спутника Sentinel-1. «Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв.км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — сообщили в ИКИ РАН о совместных с Институтом океанографии РАН подсчетах площади загрязненной поверхности.