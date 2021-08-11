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В России оценили эффективность китайской вакцины «Конвидеция» в 90,6%

Ведомости

Показатель иммунного ответа на китайскую вакцину от коронавируса «Конвидеция» составил 90,6%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фармацевтическую компанию «Петровакс», которая реализует совместный российско-китайский проект по производству препарата.

«По итогам третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины "Конвидеция" от коронавируса в России показатель иммунного ответа у всех добровольцев на 28-й день после вакцинации составил 90,6%», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что на протяжении всего периода наблюдения у волонтеров сохранялся высокий уровень нейтрализующих антител к вирусу, что подтверждает долгосрочную защиту вакциной. В ходе испытаний не зафиксировано летальных исходов и серьезных нежелательных побочных эффектов. Наиболее часто у вакцинированных наблюдалась повышенная температура тела, головная боль, утомляемость, боль в мышцах и суставах. «Петровакс» направил результаты третьей фазы исследований в Минздрав в начале августа.

Вакцина «Конвидеция» – рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора человека пятого типа, несущего S-белок вируса SARS-CoV-2. Ее разработала китайская иммунобиологическая компания CanSino Biologics Inc. Вакцину одобрили в Китае, Мексике, Пакистане и Венгрии. Препарат вводится одной дозой.

Ранее пресс-служба «Петровакс» сообщила, что «Конвидеция» может быть зарегистрирована в России в 2021 г. Президент компании Михаил Цыферов рассказал, что партнерство с Cansino Biologics Inc. стартовало в начале 2020 г. Были проведены два клинических исследования III фазы вакцины в России. Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала в январе. В настоящий момент в стране зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». 

Ранее по теме: Производитель оценил сроки регистрации китайской вакцины от COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных