В России оценили эффективность китайской вакцины «Конвидеция» в 90,6%

Ранее пресс-служба «Петровакс» сообщила, что «Конвидеция» может быть зарегистрирована в России в 2021 г. Президент компании Михаил Цыферов рассказал, что партнерство с Cansino Biologics Inc. стартовало в начале 2020 г. Были проведены два клинических исследования III фазы вакцины в России. Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала в январе. В настоящий момент в стране зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».