В России оценили эффективность китайской вакцины «Конвидеция» в 90,6%
Показатель иммунного ответа на китайскую вакцину от коронавируса «Конвидеция» составил 90,6%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фармацевтическую компанию «Петровакс», которая реализует совместный российско-китайский проект по производству препарата.
«По итогам третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины "Конвидеция" от коронавируса в России показатель иммунного ответа у всех добровольцев на 28-й день после вакцинации составил 90,6%», – говорится в сообщении.
В компании отметили, что на протяжении всего периода наблюдения у волонтеров сохранялся высокий уровень нейтрализующих антител к вирусу, что подтверждает долгосрочную защиту вакциной. В ходе испытаний не зафиксировано летальных исходов и серьезных нежелательных побочных эффектов. Наиболее часто у вакцинированных наблюдалась повышенная температура тела, головная боль, утомляемость, боль в мышцах и суставах. «Петровакс» направил результаты третьей фазы исследований в Минздрав в начале августа.
Вакцина «Конвидеция» – рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора человека пятого типа, несущего S-белок вируса SARS-CoV-2. Ее разработала китайская иммунобиологическая компания CanSino Biologics Inc. Вакцину одобрили в Китае, Мексике, Пакистане и Венгрии. Препарат вводится одной дозой.
Ранее пресс-служба «Петровакс» сообщила, что «Конвидеция» может быть зарегистрирована в России в 2021 г. Президент компании Михаил Цыферов рассказал, что партнерство с Cansino Biologics Inc. стартовало в начале 2020 г. Были проведены два клинических исследования III фазы вакцины в России. Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала в январе. В настоящий момент в стране зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».