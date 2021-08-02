Производитель оценил сроки регистрации китайской вакцины от COVID-19 в России
Китайская вакцина «Конвидеция» может быть зарегистрирована в России в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс», которая реализует совместный российско-китайский проект по производству препарата.
«В ноябре 2020 года компания "Петровакс" подала пакет документов в Минздрав РФ на регистрацию вакцины. Сейчас "Конвидеция" находится в процессе регистрации. Мы ожидаем решение Минздрава РФ в этом году», – говорится в сообщении.
Ранее президент «Петровакс» Михаил Цыферов рассказал, что партнерство компании с Cansino Biologics Inc стартовало в начале 2020 г. Были проведены два клинических исследования III фазы вакцины в России. Российские специалисты смогли подтвердить высокую безопасность и эффективность препарата, подчеркнул он. Помимо Китая вакцина используется в Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В настоящий момент в стране зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».