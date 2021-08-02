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Производитель оценил сроки регистрации китайской вакцины от COVID-19 в России

Ведомости

Китайская вакцина «Конвидеция» может быть зарегистрирована в России в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс», которая реализует совместный российско-китайский проект по производству препарата.

«В ноябре 2020 года компания "Петровакс" подала пакет документов в Минздрав РФ на регистрацию вакцины. Сейчас "Конвидеция" находится в процессе регистрации. Мы ожидаем решение Минздрава РФ в этом году», – говорится в сообщении.

Ранее президент «Петровакс» Михаил Цыферов рассказал, что партнерство компании с Cansino Biologics Inc стартовало в начале 2020 г. Были проведены два клинических исследования III фазы вакцины в России. Российские специалисты смогли подтвердить высокую безопасность и эффективность препарата, подчеркнул он. Помимо Китая вакцина используется в Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В настоящий момент в стране зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». 

Ранее по теме: Песков объяснил недопуск к использованию иностранных вакцин в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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