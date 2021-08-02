Производитель оценил сроки регистрации китайской вакцины от COVID-19 в России

Ранее президент «Петровакс» Михаил Цыферов рассказал, что партнерство компании с Cansino Biologics Inc стартовало в начале 2020 г. Были проведены два клинических исследования III фазы вакцины в России. Российские специалисты смогли подтвердить высокую безопасность и эффективность препарата, подчеркнул он. Помимо Китая вакцина используется в Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии.