Песков объяснил недопуск к использованию иностранных вакцин в России

13 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что китайская фармкомпания Livzon Mabpharm Inc. может быть среди иностранных производителей, которые подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Кроме того, представитель Pfizer в России и Белоруссии Александр Чепинога заявил, что американская компания рассматривает вопрос о получении регистрации на свою вакцину в России. В пресс-службе компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson и создателем одноименной вакцины, заявили, что будут сотрудничать для выхода со своим препаратом от коронавируса на рынки России и других членов СНГ.