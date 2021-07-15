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Песков объяснил недопуск к использованию иностранных вакцин в России

Ведомости

Иностранные вакцины не допускают в Россию, так как в стране уже есть четыре препарата, из которых можно выбирать. В то же время тема взаимного признания вакцин с ЕС стоит на повестке дня Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины – это разве не возможность выбора?», — сказал Песков. Он признал, что «какой-то момент они могут быть недоступны», но «в целом поставки ведутся достаточно регулярно». Песков добавил, что тема поставок зарубежных вакцин в Россию «пока никак не обсуждается», но Москва допускает обсуждение возможности их признания.

«Тема взаимного признания вакцин — та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Но безусловно нет тему придется обсуждать», — заключил пресс-секретарь президента.

13 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что китайская фармкомпания Livzon Mabpharm Inc. может быть среди иностранных производителей, которые подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Кроме того, представитель Pfizer в России и Белоруссии Александр Чепинога заявил, что американская компания рассматривает вопрос о получении регистрации на свою вакцину в России. В пресс-службе компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson и создателем одноименной вакцины, заявили, что будут сотрудничать для выхода со своим препаратом от коронавируса на рынки России и других членов СНГ.

Россия и ЕС начнут переговоры о признании сертификатов о вакцинировании

Но это может произойти не раньше начала осени

Кроме того, 8 июля посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников. В то же время сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о заявке китайской компании на регистрацию вакцины в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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