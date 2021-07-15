Песков объяснил недопуск к использованию иностранных вакцин в России
Иностранные вакцины не допускают в Россию, так как в стране уже есть четыре препарата, из которых можно выбирать. В то же время тема взаимного признания вакцин с ЕС стоит на повестке дня Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины – это разве не возможность выбора?», — сказал Песков. Он признал, что «какой-то момент они могут быть недоступны», но «в целом поставки ведутся достаточно регулярно». Песков добавил, что тема поставок зарубежных вакцин в Россию «пока никак не обсуждается», но Москва допускает обсуждение возможности их признания.
«Тема взаимного признания вакцин — та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Но безусловно нет тему придется обсуждать», — заключил пресс-секретарь президента.
13 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что китайская фармкомпания Livzon Mabpharm Inc. может быть среди иностранных производителей, которые подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Кроме того, представитель Pfizer в России и Белоруссии Александр Чепинога заявил, что американская компания рассматривает вопрос о получении регистрации на свою вакцину в России. В пресс-службе компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson и создателем одноименной вакцины, заявили, что будут сотрудничать для выхода со своим препаратом от коронавируса на рынки России и других членов СНГ.
Кроме того, 8 июля посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников. В то же время сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson