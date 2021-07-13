«Коммерсантъ» узнал о заявке китайской компании на регистрацию вакцины в России

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на менеджера по внешним коммуникациям Pfizer в России и Белоруссии Александра Чепиногу, что компания рассматривает вопрос о получении регистрации на свою вакцину в России. В пресс-службе компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson и создателем одноименной вакцины, заявили, что будут сотрудничать для выхода со своим препаратом от коронавируса на рынки России и других членов СНГ.