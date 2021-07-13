«Коммерсантъ» узнал о заявке китайской компании на регистрацию вакцины в России
Китайская фармкомпания Livzon Mabpharm Inc. может быть среди иностранных производителей, которые подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву. Препарат пока не зарегистрирован в Китае: там проходит вторая фаза клинических испытаний.
В Минздраве отказались комментировать заявку Livzon и заявили, что не будут называть конкретные препараты. В министерстве отметили, что вакцины, допущенные к клиническим испытаниям в России, указаны в Государственном реестре лекарственных средств. Сейчас там указаны данные только одной китайской вакцины «Конвидеция» компании CanSino Biologics. Собеседник издания пояснил, что заявление Livzon на проведение испытаний может быть на стадии рассмотрения.
При этом 5400 добровольцев в России, участвующих в ее исследовании, остались без официального признания и регистрации факта их вакцинации в виде QR-кода, отмечает «Коммерсантъ». В Минздраве им рекомендовали привиться одной из зарегистрированных в России вакцин, несмотря на то что испытания китайского препарата еще не завершились.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на менеджера по внешним коммуникациям Pfizer в России и Белоруссии Александра Чепиногу, что компания рассматривает вопрос о получении регистрации на свою вакцину в России. В пресс-службе компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson и создателем одноименной вакцины, заявили, что будут сотрудничать для выхода со своим препаратом от коронавируса на рынки России и других членов СНГ.
6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки для регистрации своих вакцин в России. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины отечественного производства: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».