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Россия и ЕС начнут переговоры о признании сертификатов о вакцинировании

Но это может произойти не раньше начала осени
Глеб Мишутин
Максим Стулов / Ведомости

Европейский союз (ЕС) готов обсуждать с Россией взаимное признание сертификатов, свидетельствующих о защите людей от COVID-19.

Об этом 8 июля на пресс-конференции сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер. По его словам, взаимное признание существующих в России и Евросоюзе сертификатов о вакцинации было бы «очень полезным» для обеих сторон.

Эдерер пояснил, что в Европе уже действуют электронные сертификаты, в которые внесены данные о вакцинации, факте перенесенного СOVID-19, а также результаты ПЦР-тестов. Этот цифровой документ позволяет гражданам ЕС беспрепятственно перемещаться по Европе. «В ЕС <...> есть закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными другим подобным сертификатам. В этом духе мы обращались в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить, заинтересована ли России в таком процессе», – пояснил Эдерер, отметив, что успех этих переговоров облегчит путешествия для россиян. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в тот же день заявил, что ведомство получило соответствующее предложение и готово начать обсуждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных