Россия и ЕС начнут переговоры о признании сертификатов о вакцинировании

Эдерер пояснил, что в Европе уже действуют электронные сертификаты, в которые внесены данные о вакцинации, факте перенесенного СOVID-19, а также результаты ПЦР-тестов. Этот цифровой документ позволяет гражданам ЕС беспрепятственно перемещаться по Европе. «В ЕС <...> есть закон, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными другим подобным сертификатам. В этом духе мы обращались в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить, заинтересована ли России в таком процессе», – пояснил Эдерер, отметив, что успех этих переговоров облегчит путешествия для россиян. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в тот же день заявил, что ведомство получило соответствующее предложение и готово начать обсуждение.