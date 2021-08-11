Экс-чиновников Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей

Сергей Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с 2012 по 2015 г. В правительстве республики он работал с 1998 г., когда стал вице-премьером. C 2005 г. возглавлял администрацию президента и правительства Северной Осетии. В 2008-2010 гг. был первым вице-премьером, в 2010-2012 гг. — руководителем администрации главы и правительства Северной Осетии. После ухода из правительства Такоев занимал пост гендиректора ООО «Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт"». Кроме административных должностей в правительстве республики он был также главой местного Нацбанка (в 2003 г.) и ректором Владикавказского института цивилизации (в 2006 г.).