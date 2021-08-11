Экс-чиновников Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей
Экс-главу правительства Северной Осетии (Алании) Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова обвинили в растрате 180 млн руб., сообщает главное управление Следственного комитета России (СКР).
«Задержанным (10 августа. — Прим. ред.) бывшим председателю правительства республики Сергею Такоеву, министру туризма республики Алану Диамбекову и генеральному директору ОАО «ОЗАТЭ» Аиде Габараевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — говорится в сообщении ведомства. По предварительным оценкам, сумма растраты — 180 млн руб.
Сейчас решается вопрос об избрании для обвиняемых меры пресечения. Следствие настаивает на аресте всех троих фигурантов.
По версии следствия, в 2014 г. Такоев и Диамбеков, работавшие тогда в правительстве Северной Осетии, гендиректор «ОЗАТЭ» Габараева и «иные лица» обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у компании в республиканскую собственность «объектов недвижимости по завышенной стоимости».
Сергей Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с 2012 по 2015 г. В правительстве республики он работал с 1998 г., когда стал вице-премьером. C 2005 г. возглавлял администрацию президента и правительства Северной Осетии. В 2008-2010 гг. был первым вице-премьером, в 2010-2012 гг. — руководителем администрации главы и правительства Северной Осетии. После ухода из правительства Такоев занимал пост гендиректора ООО «Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт"». Кроме административных должностей в правительстве республики он был также главой местного Нацбанка (в 2003 г.) и ректором Владикавказского института цивилизации (в 2006 г.).