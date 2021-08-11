Samsung представил новые смартфоны с гибким экраном
Смартфоны с гибким экраном Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, согласно информации производителя, смогут выдержать 200 000 циклов складывания-раскладывания. Телефоны получили влагозащиту по стандарту IPX8, а также новую защитную пленку на экране и оптимизированную слоистую структуру стекла.
Galaxy Z Fold3 оснащен 7,6-дюймовой матрицей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2208 x 1768 точек и частотой обновления 120 Гц. В свою очередь Galaxy Z Flip3 получил аналогичное оснащение, только с дисплеем диагональю 6,7 дюйма.
Еще одним нововведением Galaxy Z Fold3 стала фронтальная камера, расположенная под экраном. Основная камера обладает тремя сенсорами: основной, сверхширокоугольный и телеобъектив, разрешение каждого из которых составляет 12 мегапикселей. Помимо этого смартфон получил поддержку фирменных стилусов S Pen Fold Edition и S Pen Pro.
Камера Galaxy Z Flip3 оснащена двумя сенсорами, основным и сверхширокоугольным. Смартфоны работают на платформе Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Объем аккумуляторов составил 4400 мАч у Galaxy Z Fold3 и 3300 мАч у Z Flip3. Производитель также сообщил о возможности быстрой и беспроводной зарядки.
В продажу новые смартфоны поступят 10 сентября, их предзаказ доступен с 11 августа. Рекомендованная цена Galaxy Z Fold3 составит 159 990 руб. за версию 256 ГБ и 169 990 руб. за версию 512 ГБ, Galaxy Z Flip3 — 89 990 руб. за версию 128 ГБ и 94 990 руб. за версию 256 ГБ.