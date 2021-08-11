Samsung представил новые смартфоны с гибким экраном

Камера Galaxy Z Flip3 оснащена двумя сенсорами, основным и сверхширокоугольным. Смартфоны работают на платформе Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Объем аккумуляторов составил 4400 мАч у Galaxy Z Fold3 и 3300 мАч у Z Flip3. Производитель также сообщил о возможности быстрой и беспроводной зарядки.