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Samsung представил новые смартфоны с гибким экраном

Ведомости

Компания Samsung представила смартфон Galaxy Z Fold3 с гибким экраном, а также складной смартфон Galaxy Z Flip3, умные часы Galaxy Watch4 и наушники Galaxy Buds2, сообщает «РИА Новости».

Смартфоны с гибким экраном Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, согласно информации производителя, смогут выдержать 200 000 циклов складывания-раскладывания. Телефоны получили влагозащиту по стандарту IPX8, а также новую защитную пленку на экране и оптимизированную слоистую структуру стекла.

Galaxy Z Fold3 оснащен 7,6-дюймовой матрицей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2208 x 1768 точек и частотой обновления 120 Гц. В свою очередь Galaxy Z Flip3 получил аналогичное оснащение, только с дисплеем диагональю 6,7 дюйма.

Еще одним нововведением Galaxy Z Fold3 стала фронтальная камера, расположенная под экраном. Основная камера обладает тремя сенсорами: основной, сверхширокоугольный и телеобъектив, разрешение каждого из которых составляет 12 мегапикселей. Помимо этого смартфон получил поддержку фирменных стилусов S Pen Fold Edition и S Pen Pro.

Камера Galaxy Z Flip3 оснащена двумя сенсорами, основным и сверхширокоугольным. Смартфоны работают на платформе Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Объем аккумуляторов составил 4400 мАч у Galaxy Z Fold3 и 3300 мАч у Z Flip3. Производитель также сообщил о возможности быстрой и беспроводной зарядки.

В продажу новые смартфоны поступят 10 сентября, их предзаказ доступен с 11 августа. Рекомендованная цена Galaxy Z Fold3 составит 159 990 руб. за версию 256 ГБ и 169 990 руб. за версию 512 ГБ, Galaxy Z Flip3 — 89 990 руб. за версию 128 ГБ и 94 990 руб. за версию 256 ГБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных