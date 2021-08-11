Молдавия и Россия договорились о снятии торговых ограничений
Молдавия и Россия договорились снять барьеры во взаимной торговле, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.
«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок», — цитирует ТАСС Козака.
Кроме того, Козак обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в непризнанном Приднестровье оперативная группа российских войск. По его словам, Россия заинтересована в утилизации этих боеприпасов, так как их срок годности истек, и они не подлежат транспортировке.
Во время разговора обсуждалась и блокада Приднестровья, о которой предупредили власти Тирасполя. По словам Санду, ее не будет. «Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения. Исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане», — сказал Козак.