Молдавия и Россия договорились о снятии торговых ограничений

Во время разговора обсуждалась и блокада Приднестровья, о которой предупредили власти Тирасполя. По словам Санду, ее не будет. «Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения. Исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане», — сказал Козак.