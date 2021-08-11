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Молдавия и Россия договорились о снятии торговых ограничений

Ведомости

Молдавия и Россия договорились снять барьеры во взаимной торговле, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок», — цитирует ТАСС Козака.

Кроме того, Козак обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в непризнанном Приднестровье оперативная группа российских войск. По его словам, Россия заинтересована в утилизации этих боеприпасов, так как их срок годности истек, и они не подлежат транспортировке.

Во время разговора обсуждалась и блокада Приднестровья, о которой предупредили власти Тирасполя. По словам Санду, ее не будет. «Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения. Исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане», — сказал Козак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных