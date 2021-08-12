«Коммерсантъ» узнал о задержании вымогавшего у бизнесмена по ₽1 млн в месяц офицера ФСБ

В феврале этого года Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии строгого режима, признав их виновными в вымогательстве биткоинов на $1 млн у бывшего руководителя ФГУП «Издательство "Известия" Эраста Галумова. Бывший гендиректор издательства «Известия», доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 г. по делу о крупном мошенничестве. Гагаринский суд Москвы в ноябре 2020 г. приговорил Галумова к шести годам колонии общего режима.