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«Коммерсантъ» узнал о задержании вымогавшего у бизнесмена по ₽1 млн в месяц офицера ФСБ

Ведомости

В Краснодаре задержали подполковника ФСБ Александра Кубрака, вымогавшего у бизнесмена Алексея Мирошникова сначала по 500 тыс. руб., а потом по 1 млн руб. в месяц за защиту от уголовных дел. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела. 

Передав часть взяток деньгами предприниматель в итоге обеспечил семью сотрудника ФСБ Кубрака тремя иномарками (Audi a5, Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Discovery, находящиеся в лизинге у компаний Мирошникова) и двумя квартирами, а также передал часть своего бизнеса на доверенных лиц вымогателя и даже оформил на них канализацию (стоила около 70 млн руб., передана за 2,7 млн руб.).

Всего в 2013–2020 гг, как посчитало следствие, Кубрак получил от Мирошникова различное имущество и «живые» деньги на общую сумму 110 млн руб. Сейчас сотрудник ФСБ является фигурантом уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ст. 290 и ст. 286 УК РФ).

В феврале этого года Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии строгого режима, признав их виновными в вымогательстве биткоинов на $1 млн у бывшего руководителя ФГУП «Издательство "Известия" Эраста Галумова. Бывший гендиректор издательства «Известия», доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 г. по делу о крупном мошенничестве. Гагаринский суд Москвы в ноябре 2020 г. приговорил Галумова к шести годам колонии общего режима.

Ранее по теме: Суд отправил в тюрьму двух экс-следователей ФСБ за вымогательство биткоинов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных