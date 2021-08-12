«Коммерсантъ» узнал о задержании вымогавшего у бизнесмена по ₽1 млн в месяц офицера ФСБ
В Краснодаре задержали подполковника ФСБ Александра Кубрака, вымогавшего у бизнесмена Алексея Мирошникова сначала по 500 тыс. руб., а потом по 1 млн руб. в месяц за защиту от уголовных дел. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.
Передав часть взяток деньгами предприниматель в итоге обеспечил семью сотрудника ФСБ Кубрака тремя иномарками (Audi a5, Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Discovery, находящиеся в лизинге у компаний Мирошникова) и двумя квартирами, а также передал часть своего бизнеса на доверенных лиц вымогателя и даже оформил на них канализацию (стоила около 70 млн руб., передана за 2,7 млн руб.).
Всего в 2013–2020 гг, как посчитало следствие, Кубрак получил от Мирошникова различное имущество и «живые» деньги на общую сумму 110 млн руб. Сейчас сотрудник ФСБ является фигурантом уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ст. 290 и ст. 286 УК РФ).
В феврале этого года Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии строгого режима, признав их виновными в вымогательстве биткоинов на $1 млн у бывшего руководителя ФГУП «Издательство "Известия" Эраста Галумова. Бывший гендиректор издательства «Известия», доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 г. по делу о крупном мошенничестве. Гагаринский суд Москвы в ноябре 2020 г. приговорил Галумова к шести годам колонии общего режима.