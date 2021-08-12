«Яндекс» назвал самые необычные названия сел в России

Больше всего в России населенных пунктов, начинающихся на буквы к, с и п, меньше всего — ы (их 22) и й (их 7). Населенных пунктов на ъ и ь в стране нет. Больше половины населённых пунктов — среднего рода, почти треть — женского (у сел чаще, чем у деревень), названия мужского рода составляют меньше 20%. Еще меньше — 5 % — множественного числа.