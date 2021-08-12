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«Яндекс» назвал самые необычные названия сел в России

Ведомости

Аналитики сервиса «Яндекс.Карты» совместно с лингвистами определили самые необычные названия населенных пунктов в России. Исследователи обнаружили около 65 000 наименований, которые встречаются на карте всего один раз.

Среди самых необычных названий сел в России — Первый Содом и Усадьба Жадины. Среди самых редких — Африканда, Большой Горох, Добрые Пчелы, Приятное Свидание и Черная Кома, чаще других встречаются названия Александровка, Ивановка и Михайловка.

Самыми короткими названиями оказались двухбуквенные (27 населенных пунктов), среди них наиболее распространены Ям и Яр (11 названий), но есть также Ай, Ая, Аю, Уй, Ик, Ыб и другие. Самым длинным названием без пробелов — Кременчуг-Константиновское (25 букв). Без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23 буквы). На третьем месте по длине —  село Нижненовокутлумбетьево (22 буквы).

Больше всего в России населенных пунктов, начинающихся на буквы к, с и п, меньше всего — ы (их 22) и й (их 7). Населенных пунктов на ъ и ь в стране нет. Больше половины населённых пунктов — среднего рода, почти треть — женского (у сел чаще, чем у деревень), названия мужского рода составляют меньше 20%. Еще меньше — 5 % — множественного числа.

Самые частотные слова в названиях — прилагательные «большой», «новый», «малый» и так далее. Самые популярные существительные —  «горка»,  «гора»,  «поляна».

Всего в России «Яндекс.Карты» насчитали около 82 000 названий городов, сел и поселков. Самих населенных пунктов в стране 160 000, не считая дачных посёлков. В основном это деревни (57%), сёла (19%) и сельские посёлки (17%). Города и посёлки городского типа составляют меньше 1,5% от общего числа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных