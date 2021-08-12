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СМИ узнали подробности инцидента с повреждением обшивки «Союза МС-09»

Ведомости

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 г. просверлил человек, не знакомый с устройством аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», – сказал источник, объяснив это тем, что одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. По его словам, только одно из восьми отверстий было сквозным, «остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора».

Собеседник агентства также отметил, что после произошедшего российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от нее отказались.

Утечку воздуха на Международной космической станции (МКС) экипаж обнаружил в ночь на 30 августа 2018 г. Ее причиной оказалось отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению экипажа на Землю. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» исключила версию повреждения обшивки корабля «Союз МС-09» в результате производственного брака.

Ранее по теме: Рогозин рассказал подробности о преднамеренном повреждении обшивки «Союза»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных