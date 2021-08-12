СМИ узнали подробности инцидента с повреждением обшивки «Союза МС-09»

«Сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», – сказал источник, объяснив это тем, что одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. По его словам, только одно из восьми отверстий было сквозным, «остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора».