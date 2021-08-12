СМИ узнали подробности инцидента с повреждением обшивки «Союза МС-09»
Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 г. просверлил человек, не знакомый с устройством аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.
«Сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», – сказал источник, объяснив это тем, что одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. По его словам, только одно из восьми отверстий было сквозным, «остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора».
Собеседник агентства также отметил, что после произошедшего российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от нее отказались.
Утечку воздуха на Международной космической станции (МКС) экипаж обнаружил в ночь на 30 августа 2018 г. Ее причиной оказалось отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению экипажа на Землю. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» исключила версию повреждения обшивки корабля «Союз МС-09» в результате производственного брака.