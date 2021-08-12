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Белорусская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот к 2023 году

Ведомости

Белорусскую вакцину от коронавируса планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 г., сообщил глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич по итогам совещания на предприятии «Белвитунифарм», сообщается в Telegram-канале минздрава страны.

«Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу определяем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 г.», — сказал министр. Пиневич уточнил, что в создании вакцины участвует комплексная рабочая группа, в которую входят специалисты разных областей – вирусологи, эпидемиологи, специалисты по фарминдустрии, проектировщики и другие эксперты.

«Как только был получен лабораторно подтвержденный прототип вакцины, мы сразу начали задумываться, каким же образом мы можем ее масштабировать, чтобы она получилась качественной, безопасной и экономически выгодной», — отметил министр.

В апреле этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании в стране собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 гг. Согласно графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце 2021 г., а первую промышленную партию — в 2022 г.

25 марта минздрав Белоруссии сообщил о старте промышленного производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты». Максимальный объем выпуска в стране оценили в 500 000 доз в месяц.

Ранее по теме: В Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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