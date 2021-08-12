Белорусская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот к 2023 году

«Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу определяем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 г.», — сказал министр. Пиневич уточнил, что в создании вакцины участвует комплексная рабочая группа, в которую входят специалисты разных областей – вирусологи, эпидемиологи, специалисты по фарминдустрии, проектировщики и другие эксперты.